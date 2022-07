Wall Street schudt recessieangst van zich af

Wall Street komt eindelijk tot rust nadat recessieangst beleggers dagenlang in de greep heeft gehouden. Vrijdag gingen de belangrijke beursgraadmeters in New York met stevige winsten het weekend in. Veel slecht nieuws is inmiddels "ingeprijsd" en er is weer "reden tot optimisme", constateerde een deskundige van de firma Nationwide.