Wall Street klimt door hoop oplossing conflict rond Oekraïne

Onze oorlogs­jour­na­list Robin Ramaekers vanuit Oekraïne: “Terugtrek­king Rusland is eerste positieve signaal in lange tijd”

De Russische regering laat weten een aantal troepen terug te trekken van de grens met Oekraïne. Dat terwijl de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk verwachten dat Rusland woensdag een aanval op zijn buurland plant. “Het is het eerste positieve signaal in lange tijd”, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramaekers, die momenteel in het oosten van Oekraïne is.

16:15