Wall Street kent beste beursdag in weken

Google gaat minder mensen aanwerven in economisch onzekere tijden

Alphabet Inc., het moederhuis van internetreus Google, gaat de aanwervingen verminderen voor de rest van dit jaar. De beslissing is genomen nu het economisch klimaat onzeker is en een recessie niet uitgesloten. Dat heeft CEO Sundar Pichai geschreven in een e-mail aan de werknemers.

13 juli