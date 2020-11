Waarom stijgt de waarde van de bitcoin plots zo snel? En is het een slim idee om erin te beleggen? Onze beursexpert legt uit

Voor wie het in Keulen hoort donderen: de bitcoin is cryptogeld. Dat is een virtuele munt die enkel bestaat in de vorm van een code op een computer of een geheugenstick. Die code, en dus de bitcoin, wordt aangemaakt door ‘miners’ die hun computers wiskundige opdrachten laten uitvoeren in de zogenaamde blockchain. Zo kunnen er wereldwijd maximaal 21 miljoen bitcoins gecreëerd worden, waarvan er nu al 18,5 miljoen op de markt zijn die een gezamenlijke waarde hebben van 335 miljard dollar (omgerekend zo'n 300 miljard euro). De bitcoin is de eerste maar niet de enige virtuele munt. Er zijn er nu al zowat tienduizend, zoals de etherium en de litecoin.