Waarom krijgt het ziekenhuispersoneel plots maar de helft van hun beloofde aanmoedigingspremie? Onze belastingexpert legt uit

Belasting­ex­pert over nieuw fiscaal voordeel voor mantelzor­gers: “Wie ervan wil genieten zal aan heel wat voorwaar­den moeten voldoen”

23 november Een van de belastingmaatregelen van de regering-De Croo is een verhoogde fiscale tegemoetkoming voor mantelzorgers of personen die hulp en bijstand verlenen aan hulpbehoevende personen zoals kinderen die een bejaarde ouder bij zich laten inwonen. Maar hoeveel bedraagt dat voordeel precies? En is het sop de fiscale kool waard? Onze belastingexpert Michel Maus licht toe. “Mantelzorgers kunnen ook in aanmerking komen voor een veel lucratiever fiscaal voordeel dan deze belastingvrije som.”