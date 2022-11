Waarom het Europees prijsplafond voor gas er eindelijk komt, maar je factuur er niet lager door zal zijn

De Europese Commissie heeft een voorstel klaar voor een maximumprijs voor gas. Maar van de triomfantelijke sfeer die in september in Belgische kringen heerste, valt nog weinig te merken. Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) zei in augustus dat zo’n plafond elk gezin tot 770 euro per jaar kan besparen. Daar komt nu weinig van in huis, want de prijsgrens ligt te hoog om te gebruiken. “Het is een compromis à la Belge op Europees niveau, louter voor de vorm”, zegt energieonderzoeker Joannes Laveyne (UGent).