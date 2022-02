Waarom Facebook de grootste waardedaling in Amerikaanse beursgeschiedenis ooit kende

MediaMarkt sluit vestiging in Ma­kro-win­kel Deurne

MediaMarkt wil zijn vestiging in de Makro-winkel in Deurne sluiten. Dat heeft de elektronica- en mediaketen donderdag tijdens een ondernemingsraad aan de vakbonden meegedeeld. De 20 werknemers kunnen aan de slag gaan in de omliggende winkels van MediaMarkt in het Antwerpse.

