Waarom beursgang Deliveroo “beschamend” werd

Nieuw-Zee­land verhoogt minimum­loon én laat rijken meer belastin­gen betalen

31 maart Nieuw-Zeeland verhoogt het minimumloon vanaf morgen tot 20 dollar (12 euro) per uur. Het belastingtarief voor de allerrijksten gaat omhoog met 39 procent. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. In België ligt het minimumloon per maand iets onder de 1.600 euro.