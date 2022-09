Waarde Britse pond naar laagterecord ten opzichte van dollar

Handelssec­tor komt met gezamenlij­ke inspanning om energiever­bruik te temperen

De leden van handelsfederatie Comeos nemen bij de start van de herfst extra maatregelen in de strijd tegen de hoge energieprijzen. De temperatuur wordt in de zaken beperkt tot 19 graden, tijdens de openingsuren worden de winkeldeuren waar mogelijk dichtgehouden en één uur na sluiting worden lichtreclame, etalageverlichting en verlichting op parkings gedoofd. "We gaan niet wachten en nemen zelf het voortouw in de noodzakelijke energiebesparing", aldus CEO Dominique Michel.

21 september