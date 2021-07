Waarde bitcoin stijgt weer richting 40.000 dollar

Nergens beter dan in Oost-Vlaanderen: liefst acht op de tien hadden er een job in coronajaar

6:50 In Oost-Vlaanderen was vorig jaar 80,3% van de 25-tot 64-jarigen aan het werk. Daarmee haalt de provincie als enige de magische grens die Vlaanderen vooropstelt tegen 2024 en ging de werkzaamheid er zelf vooruit in coronajaar 2020. “We zitten met sectoren die minder last hebben gehad van corona.”