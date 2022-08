Waar vind je nog een gratis zichtrekening? De mogelijkheden en hun kleine lettertjes op een rij

Jongeren

Wie gratis wil overschrijven en geld afhalen, is best jong. Doorgaans hoeven consumenten tot een bepaalde leeftijd geen kosten op te hoesten voor hun betalingsverkeer. De banken hebben er wel iets voor over om hen aan zich te binden. Een financiële instelling die ‘de portemonnee’ van de jongere mag beheren, heeft meer kans om later ook diens hypothecaire lening en beleggingen binnen te halen. Dit betekent echter niet dat alles kosteloos is.



Aanbod van grote spelers

Bij BNP Paribas hebben jongeren tot 18 jaar recht op een Welcome Pack met een gratis rekening en een gratis debetkaart. Daarna worden ze automatisch overgeschakeld op een Hello4You-rekening. Die blijft gratis tot en met 27 jaar. Bovendien ontvangen de klanten nog een gratis kredietkaart, al blijft die kosteloosheid beperkt tot het eerste jaar. Nadien kost de kaart 1,13 euro per maand.

Bij ING is de Lion Account gratis voor jongeren tot 25 jaar. Ze hoeven geen bijdrage te betalen. Of toch niet als ze binnen de lijntjes blijven lopen. Maar doen ze meer dan drie geldafhalingen per maand, dan betalen ze 50 cent per bijkomende terugtrekking. Willen ze een tweede titularis op de rekening, dan kost dat 80 cent per maand. Vanaf 18 jaar hebben ze recht op een kredietkaart, maar die kost hen dan wel 10 euro per jaar. Ouderen betalen daar 27 euro voor.

Bij Belfius moeten klanten die jonger zijn dan 25 geen kosten betalen op de Beats New-rekening. Daarvoor kunnen ze aan het loket ook één manuele verrichting per maand doen. Voor extra verrichtingen betalen ze.

Bij KBC is de jongerenrekening dan weer gratis tot 24 jaar.

Ook bij diverse kleinere bankinstellingen vallen gratis zichtrekeningen te scoren. Kijk ook daar tot welke leeftijd dat geldt en of je geen kosten hebt voor bepaalde diensten die buiten het kosteloos pakket vallen.

Volledig scherm Banken hebben er wel iets voor over om jonge klanten te werven. © BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Gratis voor alle leeftijden

Wie de jongerenleeftijd ontgroeid is, moet doorgaans wel kosten betalen voor zijn bankverrichtingen, al blijven er ook dan nog (schaarsere) gratis opties.

Een bank die jarenlang van gratis betalingsverkeer haar handelsmerk maakte, was Argenta. Dat is nog altijd het geval, maar het gebeurt nu wel in een beperktere mate. Het Green-basispakket blijft er nog kosteloos, tenzij je geldafhalingen of overschrijvingen wil doen aan het loket. Die kosten 1,50 euro per stuk. Voorts wordt de uitgavenlimiet van de kredietkaart beperkt tot 1.250 euro per maand en zijn er geen verzekeringen aan verbonden. Wil je een hogere uitgavelimiet of verzekeringen, dan moet je bij Argenta wel voor een betalend pakket kiezen.

Eén financiële instelling gaat nog verder: de online bank Keytrade. Daar kan je niet alleen een gratis rekening met een gratis debetkaart en een kredietkaart krijgen, de bank betaalt je zelfs 5 cent per verrichting die je uitvoert. Let wel: de kredietkaart blijft maar gratis als je er minstens 12 verrichten per jaar mee doet. Bekijk hier de voorwaarden van een gratis zichtrekening bij Keytrade.

