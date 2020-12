Waalse wapenexport boomt

Personeel FN ongerust over wapenembar­go tegen Sau­di-Ara­bië

29 augustus De Luikse afdeling van het ABVV Metaal maakt zich zorgen over een eventueel embargo op de export van wapens naar Saudi-Arabië. Het land is een grote klant van de Waalse wapenindustrie, in het bijzonder van FN Herstal en John Cockerill. De vakbond heeft een brief geschreven naar PS, MR en Ecolo -de drie partijen die onderhandelen over een Waals regeerakkoord- voor een ontmoeting.