VRT-bestuur wil geen naakte ontslagen

Dat de VRT de komende jaren meer gaat moeten doen met minder geld is volgens Van den Brande niet onoverkomelijk. "Zal het makkelijk zijn? Neen. Zal het wat moeilijk zijn? Dat zou best kunnen. Maar het is een opdracht die mogelijk is als het juist aangepakt wordt.” Ontslagen zijn daarvoor niet nodig, meent de raad van bestuur.

Of het tot jobverlies zal komen, weet Delaplace nog niet. Er wordt immers nog volop gewerkt aan het transformatieplan. "Ik denk wel dat we naar een andere mix van talent moeten en dat we dus de komende jaren gaan moeten blijven investeren om de juiste profielen aan te trekken. Of dat op een natuurlijke manier kan zal moeten blijken. We zullen wel zeker een poging doen om de organisatie efficiënter en kostenbewuster te maken en de prioriteiten juist te zetten.”