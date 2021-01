Vrouwen en laaggeschoolde werknemers zwaarst getroffen door coronacrisis

De meest getroffen sectoren zijn de horeca, het toerisme en contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons. In deze sectoren zijn zowel het aantal mensen met een contract als het aantal gewerkte uren in 2020 aanzienlijk gedaald. In hotels daalde het aantal gewerkte uren met 55 procent, in cafés en restaurants met 40 procent. Het aantal werknemers met een arbeidscontract daalde met 28 procent in hotels en met 26 procent in cafés en restaurants.