Vroegere FNG-ketens in Nederland failliet verklaard: 300 werknemers verliezen hun baan

‘Ambitieuze arend’ zit vleugellam in de cel: portret van gevallen Brantano-top­man Dieter Penninckx

14 september KV Mechelen-KV Oostende, zaterdagavond. In de tribunes kijkt men rond: voorzitter Dieter Penninckx zou toch komen, samen met zijn vrouw? Waarom zijn alleen hun kinderen daar? Tijdens de rust wordt vernomen dat Penninckx is opgepakt, omdat hij de voorwaarden van zijn eerdere vrijlating schond, na het debacle met modegroep FNG. Portret van een zakenman die bij de scouts ‘ambitieuze arend’ was, maar nu vleugellam in de cel zit.