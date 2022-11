VREG legt TotalEnergies 110.000 euro boete op omdat het geen maandfacturen aanbiedt

In een reactie zegt het bedrijf dat de mogelijkheid inderdaad niet proactief wordt aangeboden op de website, maar dat daarvan wel werk wordt gemaakt. "We delen de mening van de VREG niet", aldus woordvoerder Tom Claerbout. "Op vraag van de klant is het mogelijk."

TotalEnergies is de enige grote leverancier in Vlaanderen die nog geen maandelijkse factuur aanbiedt, gaf Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vorige week nog aan in antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). De vier andere grote leveranciers bieden wel de maandelijkse facturatie aan. Zodra een leverancier meer dan 200.000 klanten heeft, wordt hij bestempeld als groot. Voor kleinere leveranciers bestaat de verplichting op dit moment niet.

Tijdens een hoorzitting eind juni had het energiebedrijf zelf aangegeven dat "de dienst maandelijkse facturatie voor hun eindafnemers met een digitale meter op dit moment niet mogelijk is", aldus de VREG in zijn beslissing. De regulator kwam tot de conclusie dat de argumenten die het bedrijf opwierp de VREG-argumentatie niet konden weerleggen, klinkt het nog.

Voor de omvang van de boete ging de VREG uit van 1 euro per geïnstalleerde digitale meter. Volgens de recentste gegevens waarover de VREG beschikte, had TotalEnergies 61.250 toegangspunten voor elektriciteit en 47.265 toegangspunten voor aardgas in portefeuille. "Het bedrag lijkt, relatief gezien, eerder laag in de context van de activiteiten van TotalEnergies", geeft de regulator nog aan in de beslissing. "De VREG is echter van mening dat de administratieve boete de ernst weerspiegelt die de VREG toedicht aan de beperkingen die de eindafnemers door de niet-naleving worden opgelegd."

“Hoogstwaarschijnlijk” in beroep

TotalEnergies kan nog in beroep gaan tegen de boete, maar een eventueel beroep werkt niet opschortend. De boete is intussen betaald, maar het bedrijf gaat "hoogstwaarschijnlijk" in beroep, zegt woordvoerder Claerbout. "We delen de mening van de VREG dus niet: klanten kunnen wel degelijk een maandelijkse factuur vragen, en dat al sinds het begin van de verplichting. Het is wel zo dat het momenteel niet proactief wordt aangeboden op onze website. Ik kan ook geen termijn plakken op wanneer dat wel het geval zal zijn, al wordt er wel aan gewerkt."

Door die maandelijkse facturatie betaalt de klant enkel de energie die hij effectief verbruikt in plaats van de maandelijkse voorschotten. Keerzijde van de maandfacturatie is dat de kosten in de wintermaanden dan wel een stuk hoger liggen. Op dit moment is die maandfacturatie echter nog geen succes. In september waren er 4.190 afnemers met een maandfacturatie voor elektriciteit en 340 met een maandfacturatie voor gas, zei Demir in het Vlaams Parlement.

In een reactie noemt Vlaams Parlementslid Bothuyne de boete "een goede eerste waarschuwing". "Leveranciers moeten zich houden aan het decretale kader. En dat mag nog aangescherpt worden, zodat elke leverancier dergelijke formules gaat aanbieden.”

