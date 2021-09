Vrees voor strenge winter duwt aardgas naar nieuwe recordprijs

Duitse economie kent sterke groei in derde kwartaal

14:19 De Duitse centrale bank, de Bundesbank, is ervan overtuigd dat het herstel van de Duitse economie in het lopende kwartaal aan kracht heeft gewonnen. “Over het geheel genomen zal de economische productie in het derde kwartaal waarschijnlijk sterker stijgen dan in het voorjaar”, meldde de Bundesbank maandag.