Vrees dat groot aantal mensen stroomfactuur niet meer zal kunnen betalen: "Nu al 10% wanbetalers”

Energieleveranciers vrezen ervoor dat binnenkort een groot aantal mensen hun stroomfactuur niet meer zal kunnen betalen. “Wij hebben nu zo'n 10 procent klanten in wanbetaling of met een spreidingsplane, zegt marktleider Engie Electrabel, “en we verwachten dat dat nog zal toenemen.”