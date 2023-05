“Vooruit-voorstel dreigt kinderarmoede net groter te maken”

In se gaat het volgens Van Lancker om een discussie die de voorbije jaren al meerdere malen is gevoerd. Daarbij komt telkens hetzelfde voorstel op tafel: de kinderbijslag anders gaan gebruiken om kinderarmoede in te perken. “Het gaat echter telkens opnieuw om voorstellen waarover niet goed is nagedacht”, stelt de armoede-expert. Telkens wordt het belang van het kindergeld in het bestrijden van kinderarmoede namelijk onderschat. “De huidige kinderbijslag zorgt immers voor een daling van de kinderarmoede met 53 procent.” Dit doordat het, onafhankelijk van het werkstatuut, zorgt voor inkomensstabiliteit en zekerheid.

Volgens Van Lancker is het goed om extra te investeren in de kinderopvang en het onderwijs, maar mag dat niet ten koste gaan van de kinderbijslag. “Als je bij het ene iets wegneemt, dan maak je bij het andere het probleem groter. Door geld uit de kinderbijslag naar de kinderopvang over te hevelen, dreig je de kinderarmoede hier en nu te vergroten om die dan later te proberen te verkleinen. Dat is geen efficiënte manier van werken.” Bovendien is de kans reëel dat als er extra plaatsen worden gecreëerd in de kinderopvang die in eerste instantie zullen gaan naar kinderen van mensen die werken en dus niet naar kinderen in armoede.