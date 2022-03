Vooruit legt indexering Groeipakket op tafel: “Geen schande om beleid te herevalueren”

De Vlaamse oppositiepartij Vooruit wil dat het Groeipakket opnieuw aan de index gekoppeld wordt. De partij dient in het parlement een voorstel in om de bedragen en de inkomensgrenzen van de toeslagen af te stemmen op de gezondheidsindex. Zo zouden die mee stijgen bij elke overschrijding van de spilindex. “Het is geen schande om het beleid te herevalueren”, klinkt het.

Vooruit reageert daarmee op het nieuws dat de besparingen op het Groeipakket gezinnen 208 euro per jaar per kind kosten. Dat blijkt uit cijfers van de Gezinsbond. De Vlaamse regering besliste in 2019 om de vroegere kinderbijslag niet meer te linken aan de index, maar om te werken met een vaste verhoging van 2 procent per jaar. In 2021 besliste minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) evenwel om die verhoging terug te schroeven naar 1 procent.

Volgens Vooruit-parlementslid Hannes Anaf had de Vlaamse regering het Groeipakket al lang moeten bijsturen en de spilindex in rekening moeten nemen. “De prijzen van onze energiefactuur, aan de pomp en in de winkelkar stijgen al maanden. (...) Intussen overschrijden we de spilindex al meerdere keren per jaar. In de federale regering kozen we met Vooruit er heel duidelijk voor dat de lonen mee moeten stijgen om onze koopkracht te kunnen blijven garanderen. Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering net nu op haar beurt bespaart op middelen die bedoeld zijn voor onze kinderen.”

Daarom dient Vooruit nu zelf een voorstel in om het Groeipakket aan de stijgende levensduurte te koppelen. “Het is geen schande om het beleid te herevalueren. We zitten in een crisis”, klinkt het.