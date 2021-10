Vooruit en PS willen platformwerkers zoals koeriers van Deliveroo altijd als werknemers beschouwen

Behandel platformwerkers als werknemers in plaats van als zelfstandigen, zodat ze automatisch alle rechten krijgen die elke andere werkende Belg krijgt. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat Vooruit en PS hebben ingediend in de Kamer. “Iedereen heeft recht op een eerlijk loon en sterke sociale bescherming naar werk”, zegt Kamerlid Anja Vanrobaeys (Vooruit).

In Brussel start vandaag het proces van zowat dertig koeriers tegen Deliveroo. Ook vakbonden ABVV en ACV sloten zich aan. Het socialistische voorstel ligt echter al langer in de Kamer. Vanrobaeys en haar PS-collega Sophie Themont willen een uniform kader voor alle erkende platformen in België om in de toekomst dergelijk rechtszaken overbodig te maken.

“Je werkt in ploegendienst, kiest niet je eigen klanten en prijzen en kiest niet welke kledij je draagt wanneer je werkt. Je bent eigenlijk volledig afhankelijk van een app om je taken uit te voeren. Toch heb je een veel minder voordelige arbeidsongevallenverzekering dan die van een werknemer. Je verdient ook een stuk minder en leeft in onzekerheid. Dat is de situatie voor veel platformwerkers”, zegt Themont. “We moeten een einde maken aan de uitbuiting. Ze moeten een echte status en gegarandeerde sociale rechten hebben.”

Beschermd

Daarom stellen ze voor platformwerkers steeds al werknemer te beschouwen. “Vandaag werken platformwerkers als zelfstandige. Toch ervaren ze de voordelen daar niet van. In feite zijn zij gewoon werknemer van het platform. Nochtans worden ze niet beschermd als werknemer”, vult Vanrobaeys aan. “Met ons voorstel draaien we de bewijslast om en zullen zij behandeld worden als elke andere werknemer, met alle bijbehorende rechten.” Met andere woorden: zelfstandigheid binnen de platformeconomie is in het voorstel wel nog mogelijk, maar moet eerst bewezen worden.