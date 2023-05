Voortaan kan je ook online shoppen bij Action: populaire discountketen opent webshop in België

Nieuwe personenwa­gens op de weg in april met 40 procent toegenomen

Het aantal nieuw ingeschreven personenwagens is ook in april fors toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Febiac meldt een stijging met 40 procent, nadat ook in maart al een stijging met 40 procent was opgetekend. Zowel de particuliere als de professionele markt gaan erop vooruit, stelt de automobielfederatie vast.