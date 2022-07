Voorstellen om onze koopkracht te redden nu al in koelkast. Carl Devos: “We moeten af van de illusie dat overheid prijzen drastisch naar beneden kan halen”

Experten hebben allerlei recepten op tafel gelegd om brandstof en energie te besparen en de koopkracht te redden, alleen: pas in het najaar zal de politiek erover nadenken. Koopkracht in de koelkast dus, want: “Het geld is op en de macht om ons fundamentele leed te verzachten, heeft de regering niet.” Hoe moet het nu verder? Politicoloog Carl Devos (UGent) beantwoordt de belangrijkste vragen: “De aanstelling van de experten is altijd gecontesteerd geweest. Ze hebben nooit veel indruk gemaakt in de Wetstraat.”