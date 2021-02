Vooral in Zuid-Europa krijgen veel gezinnen klappen door corona: “Als de export stokt, hebben wij het ook zitten”

Drie op de tien Belgische gezinnen zegt vandaag armer dan te zijn dan in de periode voor de zieke vleermuis ten tonele verscheen, zo blijkt uit een rapport van financieel dienstverlener Intrum dat 24.000 Europeanen bevroeg. Dat ligt in de lijn met tal van bevragingen de jongste maanden die tonen dat de overheid hier met de steunmaatregelen flink wat corona-kogels heeft opgevangen. Alleen komt in deze studie naar voren dat wat de corona-impact op gezinnen betreft er wel grote verschillen zijn in Europa. In Denemarken en Nederland heeft slechts één vijfde naar eigen zeggen minder geld door de pandemie. In onder meer Duitsland, Finland en Noorwegen gaat het om een kwart. Het zijn deze landen die het Europese gemiddelde op inkomensverlies door corona op 35 procent houden, want voornamelijk in het zuiden van het continent is de situatie wel wat anders. In Italië, Griekenland, Portugal en iets mindere mate Spanje heeft - net als in Polen overigens - bijna de helft van de gezinnen een financiële corona-kater. Het zijn dan ook nog eens de landen waar ze op het voorbije decennium niet terugkijken als dat van de grote weelde. Waar het gerapporteerde inkomensverlies hier eerder gelijkmatig is verdeeld tussen hogere en lagere inkomens is dat in het zuiden niet zo: de kloof tussen rijk en arm wordt door corona groter. Wat heeft dat allemaal voor gevolgen voor onze economie? Want op de plaatsen 6, 7 en 8 in de Vlaamse export-top-tien staan wel degelijk Italië (16 miljard euro), Spanje (8 miljard euro) en Polen (7 miljard euro).