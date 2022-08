Voor het eerst in vijf jaar meer Vlamingen met variabel dan vast gascontract. Nog één leverancier biedt vaste optie: waarom je dat best (niet) doet

Water Rijn zakt tot kritiek punt: Duitse Contargo stopt met vervoer over groot deel van rivier

Het waterpeil van de Rijn is ter hoogte van het Duitse Kaub, tussen Koblenz en Mainz, vrijdag gezakt tot 40 centimeter. Dat geldt als een kritiek niveau voor commerciële scheepvaart. Het Duitse bedrijf Contargo, dat vanuit de haven van Antwerpen containertransport aanbiedt, is gestopt met het vervoer over een groot deel van de Rijn. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend.

12 augustus