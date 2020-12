Voor het eerst in elf jaar opnieuw deflatie in China

China heeft in november voor het eerst in elf jaar een daling van de consumentenprijzen opgetekend. De stabilisering van de prijs van varkensvlees, na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest een jaar eerder, is een van de verklaringen. Dat blijkt woensdag uit nieuwe data van de Chinese overheid.

De consumentenprijzen daalden met -0,5 procent op jaarbasis, aldus het Chinese statistiekbureau. Het is van oktober 2009 geleden dat er nog een daling was. Toen was er eveneens een daling met een half procent.

Vooral voeding werd goedkoper tegenover een jaar eerder: -2,2 procent. In dat bedrag zit bijvoorbeeld een daling van de prijs van varkensvlees met 12,5 procent, eieren werden 17,1 procent goedkoper.

De prijzen van varkensvlees stegen vorig jaar in China, na een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. Meer dan een derde van de varkens in China overleefde het virus niet. Maar de voorbije maanden zijn de varkensprijzen zich opnieuw beginnen stabiliseren en in oktober was er dan voor het eerst in 19 maanden een daling.

De deflatie van een half procent betekent een fikse vertraging van de inflatie: in oktober was er nog een stijging van de consumentenprijzen met 0,5 procent op jaarbasis, in september was er 1,7 procent stijging.