Voor een dure sport - golf - ga je voortaan naar de Lidl

Lidl stunt opnieuw, met golfkleding en -accessoires op haar webshop. Vooral de ‘laserafstandsmeter’ zou weleens in trek kunnen zijn. Sinds de coronacrisis ziet de Federatie voor Golf in Vlaanderen haar ledenaantal dubbel zo sterk groeien, en die populariteit is Lidl dus niet ontgaan.

Buitensporten zijn in trek sinds de coronacrisis, dus pikt ook de golfsport zijn graantje mee. "We zijn blij dat veel mensen de weg naar onze sport vinden", zegt Marc Verneirt, secretaris-generaal Golf Vlaanderen. "Terwijl je vroeger bij golf eerst lidgeld moest betalen om van de sport te kunnen proeven, proberen we met onze Start to Golf-opendeurdag iedereen eerst vrijblijvend kennis te laten maken met golf. Zo hebben we al sinds enkele jaren de drempel verlaagd naar onze 55 golfclubs. En corona heeft de populariteit van onze sport alleen maar vergroot. We zagen het afgelopen jaar ook een stijging van het aantal leden in de jongere leeftijdsgroepen." In 2019 telde de federatie nog 41.000 leden, vandaag zijn het er al 45.000.

En de clubs?

Lidl speelt slim in op die trend en lanceert via zijn webshop een assortiment aan golfkleding en -accessoires, zoals polo's (5,99 euro), handschoenen (9,99 euro of 12,99 euro), trolleys (139 euro), golfballen (14,99 euro) en zelfs een laserafstandsmeter (119 euro). De supermarktketen wil zo iedereen de kans geven om een balletje te leren slaan.

"We willen een betaalbaar en kwalitatief alternatief", zegt Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt. Ontbreken wel in het assortiment: golfclubs, toch essentieel. "Vorig jaar hebben we dat wel gedaan (10 golfsticks, inclusief tas kostten toen 179 euro), maar we hebben gemerkt dat dat toch iets heel persoonlijks is. Mogelijk doen we het volgend jaar opnieuw", zegt Colbrandt. Of hoe een dure sport in een discountjasje wordt gestoken.

Lidl pakt af en toe wel eens iets uit met iets dat opvalt. Deze lente verkocht het nog een degelijke elektrische fiets die onmiddellijk was uitverkocht, en vorige zomer scoorde de keten met een eigen kledinglijn.

Volledig scherm Een golfherenoutfit heb je voor 83,93 euro. © Lidl