Voka pleit opnieuw voor slimme kilometerheffing: “Elke filedag kost ons land 1,3 miljoen euro”

Het was rustig op de weg tijdens de coronacrisis. Velen zaten werkloos thuis of werkten verplicht van thuis uit. Het verkeer dat toch de weg op kon, werd niet gestremd. Voor het eerst sinds lang zaten we qua filelengte op een lager niveau dan in 2012.

Maar dat is nu achter de rug. De wegen slibben opnieuw dicht tijdens de spits. Vorige week zat het autoverkeer opnieuw op zijn niveau van voor de crisis. En volgens Voka kost elke filedag ons land 1,3 miljoen euro.

Quote Door corona hebben we geleerd dat mensen vlot van thuis uit kunnen werken. Daarom kunnen we hen ook pas na de piek naar het werk laten komen. Goedele Sannen, Mobiliteitsexperte Voka

"Daarom pakken we onze vragen om daar iets aan te doen weer op", zegt mobiliteitsexperte Goedele Sannen van Voka. "Een van de maatregelen daarin is inderdaad de slimme kilometerheffing, die kan worden geheven op verkeer dat de weg opgaat waar en wanneer de kans op file het grootst is. Dat zou moeten leiden tot een verschuiving van het verkeer naar andere momenten, zodat de files met 12 procent zouden kunnen afnemen."

Groene golven

Volgens Voka kan de kilometerheffing in de plaats komen van alle bestaande verkeersbelastingen. "Maar dit is slechts één maatregel die we voorstellen", aldus Sannen. “We hebben tijdens de coronacrisis geleerd dat mensen vlot van thuis uit kunnen werken. Daarmee moeten we flexibel kunnen omgaan, bijvoorbeeld door hen pas na de piek naar het werk te laten komen."

Ten slotte pleit de organisatie voor het maximaal benutten van de technologische mogelijkheden. Een intelligente sturing van de verkeerslichten via groene golven kan het tijdverlies op conflictvrije kruispunten met 27% verminderen en met 44% op andere kruispunten. Ook kan het verkeersgedrag worden gestuurd met aanpasbare verkeersborden.

Of er een politiek draagvlak is, is een ander paar mouwen. In 2017 stelde toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) nog na te gaan onder welke voorwaarden een slimme, budgetneutrale kilometerheffing kon ingevoerd worden. "We gaan timmeren aan dat draagvlak", liet hij toen verstaan. "Niets doen, is geen optie meer. Want dan staan we binnenkort allemaal stil." Twee jaar later werd dit voornemen echter weer afgevoerd. "Geen draagvlak voor, omdat de Vlaming bang gemaakt werd", klonk het. "We gaan de kilometerheffing niet door zijn strot rammen."

Opportuniteiten

Vandaag ziet de wereld er echter anders uit, klinkt het bij Voka. "Elke crisis biedt opportuniteiten. Het zou dom zijn om deze opportuniteit om het filemonster structureel te verslaan niet met beide handen te grijpen."