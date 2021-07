Voka: “Geef teugels van arbeidsmarkt in Vlaamse handen”

Voka wil dat Vlaanderen de hefbomen voor het arbeidsmarktbeleid volledig zelf in handen krijgt. “Geef de teugels van de arbeidsmarkt in Vlaamse handen”, luidt de 11 juli-boodschap van de Vlaamse werkgeversorganisatie.

Volgens Voka-voorzitter Wouter De Geest functioneert de arbeidsmarkt in België niet goed, bijvoorbeeld omdat een op de drie volwassenen niet werkt. Arbeidsmarkthervormingen moeten daarom prioriteit nummer één zijn bij de relance.

“Voka vraagt een andere aanpak in de verschillende landsdelen. De federale coalitiepartners hebben afgesproken dat dat kan. Het regeerakkoord voorziet in de mogelijkheid om ‘de federale bevoegdheden op asymmetrische wijze uit te voeren op het vlak van werkgelegenheid naargelang het betrokken gewest’. Het is tijd om die passage in het regeerakkoord te activeren en de bevoegdheden rond werk asymmetrisch in te vullen. Al is dat maar een tijdelijk middel.”

De Geest vraagt daarom een staatshervorming die de hefbomen voor het arbeidsmarktbeleid naar de gewesten overhevelt. “Geef de teugels van het arbeidsmarktbeleid in Vlaamse, Waalse en Brusselse handen.” Economisch beleid en arbeidsmarktbeleid worden momenteel verschillend ingevuld door de verschillende regeringen, klinkt het.

“Getalm rond tijdelijk werklozen”

“Het getalm rond de tijdelijk werklozen illustreert dit”, aldus de Voka-voorzitter. “Vlaanderen wilde de mensen die tijdelijk werkloos waren laten begeleiden door de VDAB. Zo konden ze bijgeschoold worden of tijdelijk aan de slag bij een werkgever waar wel veel werk was. Maar er bleek federaal te weinig animo om dat mogelijk te maken. En ook inzake nachtarbeid vraagt de Vlaamse economie dringend om een modernisering van de regels, zodat we concurrentieel kunnen blijven ten opzichte van de buurlanden. Zonder resultaat. En zo kunnen we nog pijnpunten opsommen.”

Volgens De Geest hebben de ondernemingen veerkracht getroond tijdens de coronacrisis. “Als onze samenleving snel herstelt van deze grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, dan is het dankzij hen. Onze ondernemingen mogen zich nu niet meer geremd weten. Alleen al daarom is het tijd dat de Vlaamse claim op de bevoegdheden die ons sociaal-economisch versterken dichterbij komt. Laat de viering van 50 jaar Vlaams Parlement vooral gaan over hoe we het welzijn en de welvaart van iedereen in de komende decennia verder kunnen verzekeren.”