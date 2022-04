Voedingsproductie momenteel amper nog rendabel: 4 op 10 bedrijven overwegen productie te verminderen, of te stoppen

Werknemers Amazon in New York stemmen voor vorming vakbond

Werknemers van een distributiecentrum van webwinkel Amazon in New York hebben voor de oprichting van een vakbond gestemd. Het is de eerste keer voor Amazon in de Verenigde Staten dat werknemers voor een vakbond stemmen. Daardoor zou Amazon met een bond moeten onderhandelen over bijvoorbeeld loon, rustpauzes en andere arbeidsvoorwaarden.

