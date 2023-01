VN-baas Guterres: internationaal financieel systeem bevoordeelt rijke landen

Europese inflatie daalt harder dan verwacht tot 9,2 procent

De inflatie in de eurozone is in december harder gezakt dan verwacht en is op jaarbasis uitgekomen op 9,2 procent, tegenover 10,1 procent de maand voordien. Dat blijkt uit een eerste snelle schatting van Eurostat, het Europese statistiekbureau.

6 januari