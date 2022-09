Vlamingen dreigen door langere levertermijnen helft premie zonnepanelen te verliezen

In 2023 daalt de premie voor de plaatsing van zonnepanelen van maximaal 1.500 euro naar maximaal 750 euro. Voorwaarde voor die premie is dat de volledige installatie werkt én gekeurd is. In de enquête die afgenomen werd bij kleine en middelgrote bedrijven in de elektrotechnische sector vreest ruim 63 procent dat de voorziene uitvoeringstermijn van installaties door leveringsproblemen in het gedrang komt, ook al zijn alle onderdelen tijdig besteld.