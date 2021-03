Vlaanderen gaf al 3,3 miljard uit om crisis het hoofd te bieden

Ouderenzorg, kinderopvang, armoedebestrijding: de Vlaamse overheid voorzag vorig jaar op verschillende beleidsdomeinen in financiële steun om de harde impact van de coronacrisis op te vangen. Het gros van de meer dan 3 miljard euro die de regering daarvoor veil had, was bestemd voor de Vlaamse ondernemingen. Met 1,88 miljard euro vloeide meer dan de helft van de totale som naar de hinder- en compensatiepremies en het Vlaams beschermingsmechanisme. Via dat pakket konden ondernemingen die vorig jaar verplicht de deuren moesten sluiten of meer dan 60% van hun omzet verloren steun aanvragen. "Een grote hap, maar wel een belangrijke uitgave", zegt Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). "Mochten deze winkels - vooral kleine zelfstandigen - overkop gegaan zijn, dan zou er in Vlaanderen een sociaal bloedbad ontstaan zijn. Met onze ondersteuning hebben we ook de werkzekerheid van de personeelsleden kunnen garanderen."