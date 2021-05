Vlaanderen behoudt 'AA'-rating Fitch en doet het daarmee tikkeltje beter dan België

Herstructu­re­ring A.S. Adventure afgerond

3 mei De financiële herstructurering van de groep boven outdoorketen A.S. Adventure is afgerond. In het kader van een schuldherschikking krijgen de banken een belang in de groep, terwijl het Franse investeringsfonds PAI 25 miljoen euro injecteert. De moedergroep krijgt de naam Yonderland. Operationeel verandert er niets.