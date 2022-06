Vlaamse schuld groeit dit jaar met 5,6 miljard euro

Verder heeft het Rekenhof in het verslag ook kritiek op "het gebrek aan begrotingscoördinatie tussen de Belgische overheden". Ook de lijst van dossiers waarover die verschillende overheden onderling geen akkoord bereiken over de verdeling van de ontvangsten of kosten, lijkt steeds langer te worden. Het Rekenhof zet die dossiers op een rijtje. Zo is er geen samenwerkingsakkoord over de verdeling van de ontvangsten uit het Brexitfonds (381,7 miljoen euro), de emissiehandel (430 miljoen euro), de 5G-licenties (39 miljoen euro) en de RIZIV-vordering (489,4 miljoen euro). Omgekeerd is er ook geen akkoord over de bijdrage van de deelstaten in de uitgaven voor de vaccinatie en preventie (302 miljoen euro en 124 miljoen euro) en de verdeling van de Europese bijdrage voor recyclage van afval uit kunststof of de plasticbijdrage (156 miljoen euro).