Vlaamse regering staat voor ongeziene begrotingsopdracht

De Vlaamse regering buigt zich de komende dagen over de begrotingscontrole. De regering-Jambon staat daarbij voor een ongeziene opdracht. Na een tekort van 6 miljard in 2020 stevent de begroting voor 2021 af op een tekort van 5,3 miljard euro. Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wil zo snel als mogelijke aanknopen met een "gezond financieel beleid".

"Daarbij willen we vooral besparen op de uitgaven. Onze doelstelling is om in 2024 het structurele begrotingstekort minstens te halveren", klinkt het.

Door de coronacrisis heeft de Vlaamse regering de droom van een begroting in evenwicht al eerder moeten opbergen. Vorig jaar klopte Vlaanderen af op een tekort van 6 miljard euro. Voor dit jaar zal de impact ook steviger voelbaar zijn dan eerst was voorzien. Zo ging de regering-Jambon bij de begrotingsopmaak nog uit van een tekort van 3,5 miljard euro in 2021. Intussen wordt rekening gehouden met een tekort van 5,3 miljard euro, al kan dat tekort ingesnoerd worden tot 4,2 miljard euro wanneer de éénmalige relancemiddelen en de Oosterweelwerken buiten de doelstelling worden gehouden.

Coronaprovisie

De regering trekt de coronaprovisie voor 2021 ook op van 1 miljard euro naar 1,85 miljard euro. Die verhoging is nodig om de extra corona-uitgaven van de derde golf op te vangen en zo ook tot het einde van de zomer door te komen.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele steekt niet weg dat de dieprode begrotingscijfers hem zorgen baren. Maar de N-VA-minister wil zo snel als mogelijk opnieuw aanknopen met een gezond financieel beleid en kijkt daarbij vooral naar het structurele tekort. Dat structurele tekort zou bij ongewijzigd beleid tegen het einde van de legislatuur 2,6 à 2,7 miljard euro bedragen.

Besparingen op uitgaven

Volgens Diependaele is binnen de regering afgesproken om dat structurele tekort tegen het einde van de rit (dus in 2024) te halveren. Hoe? Alvast niet door nieuwe of hogere belastingen, als het van Diependaele afhangt. Hij denkt vooral aan besparingen op de uitgaven. Waar er precies bespaard zal worden en hoeveel, moet nog verder besproken worden.

Diependaele liet wel al verstaan dat hij komaf wil maken met de coronasteunmaatregelen zodra dat kan. "De steunmaatregelen waren een noodzakelijk vangnet. Van zodra deze maatregelen niet meer nodig zijn moeten we ze ook weer afbouwen", aldus Diependaele. Sinds de start van de coronacrisis heeft Vlaanderen 5,1 miljard euro uitgegeven aan coronamaatregelen. Dat is 775 euro per Vlaming.