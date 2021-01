Vlaamse kinderen minder goed in wiskunde dan Letse en Litouwse: “Zwijg wat vaker over corona en spreek hierover”

Deze epidemio­loog voorspelt nieuwe 'roaring twenties' na de pandemie: "We hebben nog geluk gehad”

28 december Hij is de man die voorspelt dat we een nieuwe roaring twenties zullen beleven. Arts en socioloog Nicholas Christakis schreef de eerste degelijke terugblik op de pandemie. In een interview met De Morgen gaat hij dieper in op zijn voorspelling: “Wat we zullen zien, is een omkering van de trends die noodgedwongen plaatsvonden tijdens de coronacrisis”.