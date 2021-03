Vlaamse export 8,1 procent gedaald vorig jaar

De Vlaamse bedrijven hebben vorig jaar voor 298 miljard euro aan goederen uitgevoerd. Dat is 8,1 procent minder dan in 2019, zo blijkt uit cijfers van exportagentschap Flanders Investment & Trade. Een brexit-effect hielp de export in het najaar.

De daling van 8,1 procent is de sterkste sinds crisisjaar 2009, toen de Vlaamse export een terugval kende van 17 procent. In 2019 was er al een daling van 1,5 procent door wereldwijde handelsconflicten en protectionistische maatregelen.

Vanaf maart 2020 vielen handelsstromen stil door de coronapandemie. In het eerste kwartaal daalde de Vlaamse uitvoer al met 1,6 procent. In het tweede kwartaal volgde een klap van 21,4 procent. In het derde kwartaal was het beter, met een daling van nog 8,8 procent. In het vierde kwartaal was er maar 0,4 procent minder export dan een jaar eerder.

De betere prestatie in de laatste maanden van 2020 is onder meer te danken aan een brexit-effect. Britse importeurs begonnen voorraden aan te leggen aan de Britse zijde uit vrees voor problemen bij het vertrek van hun land uit de Europese douane-unie.

De uitvoer van Vlaanderen naar het Verenigd Koninkrijk kende een groeispurt van 30,2 procent in november en zelfs van 42,6 procent in december. De meeruitvoer in die maanden maakte dat het jaarverlies van de Vlaamse export over het Kanaal werd getemperd tot -6,48 procent. Met een aandeel van 8 procent is de Britse markt erg belangrijk voor Vlaamse exportbedrijven.

Volgens Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade, komt de coronacrisis hard aan bij veel Vlaamse exporteurs, maar is het verlies aan uitvoer minder drastisch dan gevreesd. "Veel Vlaamse bedrijven hebben kansen benut, onder andere door de meervraag naar specifieke, veelal innovatieve en hoogtechnologische, producten", legt ze uit.

Doordat de invoer in Vlaanderen feller terugliep (-10 procent) dan de uitvoer, helde de handelsbalans met 17,3 miljard euro een stuk meer in het voordeel over. Dat is een record, zegt het exportagentschap.