Vlaamse economie zal dit jaar naar verwachting met 1,4 procent groeien

Statistiek Vlaanderen voorspelde eerder nog een groeicijfer van 1,3 procent voor 2023, maar omdat de inflatie begin dit jaar wat vertraagde, kon de economische groei beter hernemen. Vooral de zakelijke dienstverlening, de bouwsector en de productie van uitrustingsgoederen (onder meer machines, red.) zijn verantwoordelijk voor de groei, klinkt het.

Vlaanderen presteert zo iets beter dan Brussel, dat dit jaar 1,3 procent reële economische groei zou optekenen. Voor Wallonië wordt een groei van 0,9 procent voorspeld. Het Vlaams gewest presteert ook beter dan het Europees gemiddelde van 1 procent. De sterkste groei wordt dit jaar voorspeld voor Ierland en Malta. Zweden en Estland zouden een economische krimp meemaken.

Coronacrisis, oorlog, inflatie

In 2020 kromp de Vlaamse economie door corona nog met bijna 5 procent. In 2021 herstelde de economie zich van die inzinking met een groeicijfer van 6,7 procent. Dat herstel ging in 2022 verder ondanks de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie: vorig jaar groeide de Vlaamse economie met 3,3 procent.

Het bruto binnenlands product per inwoner van het Vlaams gewest wordt dan weer op 45.200 euro geschat voor 2023. Sinds de dip na de coronacrisis zit dat bedrag jaar na jaar in de lift. Het ligt ook iets hoger dan het Europese gemiddelde, dat dit jaar volgens de verwachtingen 37.575 euro zal bedragen.

Bruto binnenlands product

Het bbp (bruto binnenlands product) per inwoner is in ons land het hoogst in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Daar wordt het voor dit jaar op 74.800 euro geschat. Dat is vooral het gevolg van de vele grote bedrijven die een administratieve zetel of hoofdzetel in de hoofdstad hebben, en van de pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië die in Brussel komen werken en zo bijdragen tot het Brusselse bbp. Het Waals gewest hinkt achterop met een gemiddeld inkomen van 32.300 euro.

Als de pendelbewegingen uit de cijfers worden gefilterd, komt het bbp per inwoner in Vlaanderen voor 2023 neer op 48.500 euro, 7 procent hoger dan met pendelbewegingen dus. Voor Wallonië stijgt het bedrag dan met 13 procent tot 36.499 euro, in Brussel ligt het bbp per inwoner zonder pendelbewegingen met net geen 45.000 euro zo’n 40 procent lager dan in de klassieke berekening.