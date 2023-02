Vlaams begrotingstekort ruim kwart miljard lager dan verwacht, blijkt uit SERV-raming

Het Vlaams begrotingstekort bedraagt dit jaar bij ongewijzigd beleid 2,65 miljard euro, wat 276 miljoen euro beter is dan de Vlaamse regering voordien had ingeschat. Dat blijkt uit de raming die de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) maandag heeft voorgesteld. Toch blijven er uitdagingen waarschuwt de SERV: de aangekondigde heractivering en hervorming van het Europees begrotingskader dwingt alle overheden in ons land om goed af te spreken wie welke budgettaire inspanningen zal leveren.

“We zijn de afgelopen jaren geteisterd door opeenvolgende crisissen. In 2020 brak corona uit, daarna volgden de oorlog in Oekraïne en een historisch hoge inflatie”, zegt Caroline Copers, die de SERV voorzit.



“De Vlaamse overheid heeft de financiën in deze woelige periode onder controle gehouden, maar er zijn nog uitdagingen”, klinkt het. “Bovendien dwingen de aangekondigde nieuwe Europese begrotingsregels de Vlaamse Regering om goede afspraken te maken met alle regeringen over wie wat zal bijdragen als ze niet op het matje willen worden geroepen.”

In 2026 begroting in evenwicht?

Volgens de SERV-raming neemt in 2023 het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid concreet af met 276 miljoen euro ten opzichte van de ingediende begroting, tot 2,65 miljard. In 2024 zou het begrotingstekort verder afnemen met 96 miljoen in vergelijking met de laatste meerjarenraming (MJR) 2022-2027 van de Vlaamse regering tot een tekort van 1,82 miljard euro.



Zonder de uitgaven voor Oosterweel en het relanceplan Vlaamse Veerkracht (dat onze regio moet helpen rechtkrabbelen na de coronacrisis) mee te tellen, zou het begrotingstekort in 2024 voor het eerst sinds de coronacrisis minder dan 1 miljard euro bedragen. De Vlaamse regering is volgens de SERV zelfs goed op weg om - bij ongewijzigd beleid en Oosterweel en Vlaamse Veerkracht opnieuw buiten beschouwing gelaten - al in 2026 een begroting in evenwicht te realiseren.

Dat is een jaar eerder dan de streefdatum die zij zichzelf had opgelegd.

Verklaring?

Dat de begrotingstekorten beter meevallen dan voorspeld in de MJR 2022-2027 komt volgens de SERV omdat de Vlaamse uitgaven iets sterker terugvallen dan de Vlaamse ontvangsten.



Daar zijn drie oorzaken voor. De huidige ramingen verwachten dat de economische groei voor de periode 2022-2027 1,3 procentpunt hoger zal uitvallen dan verondersteld in de MJR 2022-2027, wat een goede zaak is voor de Vlaamse ontvangsten. Daarnaast daalt de consumentenprijsindex, aandrijver van de ontvangsten, minder snel dan de gezondheidsindex, die relevant is voor de uitgaven. Ten slotte zal de bevolking meer dan aanvankelijk verwacht toenemen.

Volledig scherm De SERV waarschuwt voor de hervorming van de Europese begrotingsregels. © REUTERS

Waarschuwing

Maar de SERV waarschuwt voor de hervorming van de Europese begrotingsregels die het begrotingskader voor de lidstaten eenvoudiger, transparanter en evenwichtiger moet maken en al in 2024 zou toegepast worden. De houdbaarheid van de overheidsschuld zal wellicht het belangrijkste criterium in dit nieuwe Europese begrotingskader worden. Landen met een hoge overheidsschuld, zoals België, zullen een strenger pad moeten volgen dan landen met gemiddelde of lage risico’s op de houdbaarheid van hun schuld.

Als ons land de Europese afspraken wil nakomen en het begrotings- en schuldtraject op Belgisch niveau wil garanderen, is er volgens de SERV nood aan een interfederale consensus over een realistische doelstelling voor het te bereiken schuldniveau. Dat betekent dat alle overheden moeten afspreken wie welke lasten zal dragen. Het is daarbij cruciaal dat er bindende afspraken komen over wat er gebeurt wanneer een overheid haar begrotingsdoelstelling niet realiseert.

Subsidies

Het Vlaams subsidieregister is voor de SERV een goed instrument. Het geeft snel en eenvoudig een overzicht van de Vlaamse subsidiestromen naar organisaties en ondernemingen.

Toch ziet de SERV verbeterpunten. De toelichting bij de subsidies verduidelijkt te vaak onvoldoende waarover de subsidie effectief gaat. Het register is bovendien onvolledig omdat het niet alle subsidies bevat die de Vlaamse overheid verstrekt. De ontbrekende subsidiestromen worden geraamd op een totaal tussen 5 en 10 miljard euro, terwijl het totaal aan betaalde subsidies die wel in het register opgenomen zijn op ongeveer 15 miljard euro uitkomt.

Daarnaast worden subsidies aan natuurlijke personen (inclusief zelfstandigen) niet opgenomen in het register. De privacywetgeving staat niet toe om gedetailleerde informatie over personen in het register op te nemen. Deze subsidies kunnen evenwel geanonimiseerd en op een hoger niveau (bijvoorbeeld per gemeente) toch worden geregistreerd, aldus nog de SERV.