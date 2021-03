Visa accepteert als eerste grote betalingsnetwerk betalingen in cryptomunt USD Coin

Visa gaat betalingen met de USD Coin, een zogenaamde stablecoin die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar, aanvaarden voor de afwikkeling van transacties via Ethereum - een van de meest gebruikte open-source blockchains. Het gaat om een primeur in het koppelen van digitale en traditionele munten, klinkt het dinsdag in een persbericht.