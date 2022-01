Vijf rijkste techmiljardairs zijn dit jaar samen al 85 miljard dollar kwijt na zware verkoopgolf

Bekijk ook: dit zijn de vijf rijkste mensen ter wereld

De rijkste man op aarde, Elon Musk, is volgens de miljardairsindex van Bloomberg naar schatting nog 243 miljard dollar (215 miljard euro) waard. Dat is ongeveer 27 miljard dollar (24 miljard euro) minder dan bij het begin van dit jaar, en bijna 100 miljard dollar (88 miljard euro) minder dan in november vorig jaar, toen het vermogen van de Tesla- en SpaceX-topman piekte op 335 miljard dollar (296 miljard euro).

De tweede rijkste man op onze planeet is Jeff Bezos. De stichter van Amazon verloor dit jaar al zo’n 25 miljard dollar (22 miljard euro). Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, zag 9,5 miljard dollar (8,4 miljard euro) in rook opgaan. Hij is de derde rijkste techmiljardair en staat vierde in de Bloomberg Billionaires Index, waar hij de Fransman Bernard Arnault van luxegigant LVMH moet laten voorgaan. Hij is de enige van vijf rijkste miljardairs die vorige week geen geld verloor, maar toch is ook hij dit jaar virtueel al 10,5 miljard armer.

Blijven nog over in de top vijf van rijkste techmiljardairs: Larry Page (medestichter van Google) en Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook. Beide heren - respectievelijk nummers 5 en 6 op de lijst van rijkste miljardairs over alle sectoren - zagen hun vermogen in de eerste drie weken van het nieuwe jaar krimpen met 12 miljard dollar (10,6 miljard euro).

De vijf rijkste techmiljardairs noteerden verliezen in hun techaandelen. De technologische beurs Nasdaq Composite zakte vorige week met ongeveer 8 procent als gevolg van onder meer de stijgende rentetarieven en de inflatie. Dit jaar is de Nasdaq met ongeveer 13 procent gedaald.

