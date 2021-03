Vierde van de werknemers was geen enkele dag ziek in 2020

In 2019 was nog 37 procent van de werknemers geen enkele dag afwezig. De grootste daling in afwezigheid was er bij bedienden (-7 procent).

Minder bedienden waren ziek maar als ze ziek werden, was dit van iets langere duur. Bedienden hebben in 2020 een gemiddelde duur van 10,4 dagen kortverzuim verspreid over 2 periodes. In 2019 was dat 9,7 dagen. Bij arbeiders is dat in 2020 12,5 dagen, een zeer lichte stijging ten opzichte van 2019 (12,4 dagen). Gemiddeld waren de werknemers vorig jaar twee keer per jaar een week of in totaal 11 dagen afwezig.