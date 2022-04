Vertrouwen in Duitse economie neemt verder af

Crypto in 1-2-3: welke invloed heeft het failliet van de Cyprioti­sche banken op de Bitcoin?

Wat is een quant? Waneer zie je de Bitcoin dalen en wanneer stijgen? Wat is de ‘bull and bear market’? En hoe ondervond de Bitcoin invloed van het failliet van de banken op Cyprus? Het antwoord op al deze vragen krijg je van Kim Londers en Peter Hoogland in de vijfde aflevering van de HLN-podcast Crypto in 1-2-3.

6 april