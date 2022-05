Verlies van 62 miljoen euro voor Brussels Airlines, aantal passagiers nog fors onder niveau van voor pandemie

Container­re­de­rij Maersk verliest bijna 700 miljoen euro door vertrek uit Rusland

De Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk heeft in het eerste kwartaal bijna 700 miljoen euro verloren door de oorlog in Oekraïne. Dit komt volgens het transportconcern door de kosten voor het verlaten van zijn activiteiten in Rusland.

4 mei