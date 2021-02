Verkoop seksspeeltjes neemt flink toe in coronatijd

Over dit seksspeel­tje schrijven vrouwen wilde reviews: seksuoloog Chloé De Bie legt uit waarom het zo goed werkt

24 november “Hallelujah. Dit ding is hémels!” Wereldwijd zijn vrouwen lyrisch over een specifiek seksspeeltje. Ze zijn zelfs zo laaiend enthousiast dat ze er duizenden reviews over schrijven, waardoor de vibrator geregeld uitverkocht is. Dus: what’s the deal? Klinisch seksuoloog Chloé De Bie licht toe waarom dit paarse speeltje -”Tracy’s Dog” heet het- zo goed scoort en hoe je het moet gebruiken.