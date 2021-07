Verkoop bedrijfsvoertuigen in EU verder toegenomen in juni

Bij alle segmenten was volgens ACEA een stijging van de verkopen te zien. Door het economisch herstel van de coronacrisis neemt ook de verkoop van bedrijfsvoertuigen toe. De sterkste vraag was volgens ACEA te zien in landen in het midden en oosten van Europa. Binnen de grote EU-automarkten steeg de verkoop in Duitsland en Italië, maar was sprake van een daling in Spanje en Frankrijk. In België nam de verkoop met meer dan 13 procent af naar 7.372 bedrijfswagens.