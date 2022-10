Verhoogde waakzaamheid rond cyberaanvallen tegen energiesector: België versterkt beveiliging van kritieke infrastructuur

Wall Street sluit fors hoger ondanks tegenval­lend inflatie­cij­fer VS (en na aanvanke­lij­ke duik bij opening)

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met stevige plussen de handel uitgegaan. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen bij opening nog hard onderuit na schrik bij beleggers over de nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De inflatie in september kwam hoger uit dan verwacht waardoor de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, naar verwachting door zal gaan met het agressief verhogen van de rente.

14 oktober