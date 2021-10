Verhoging fiscaal voordeel voor giften kost meer dan het opbrengt

Bakkers rekenen duurdere grondstof­fen en stroom door: “2,5 euro voor een brood, dat is schappe­lijk”

6:00 Een gewoon wit brood van 800 gram kost bij vele warme bakkers voortaan 2,40 of 2,50 euro. Dat is 10 tot 20 cent meer dan vorige maand. Een brood wordt dus ruim 10% duurder. Dat lijkt redelijk, want bloem, toch het belangrijkste ingrediënt, werd het voorbije jaar 30% duurder. Ook andere bakkerijgrondstoffen zijn schaars en bijgevolg prijzig en dan moet de elektriciteitsafrekening nog komen. “Tot een half jaar geleden betaalde ik 1.400 euro per maand aan elektriciteit, als daar straks 20% bijkomt, dan moet ik dat natuurlijk op een of andere manier kunnen compenseren”, zegt een bakker uit Schoten.