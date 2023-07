Vergunning voor ethaankraker Ineos in Antwerpse haven vernietigd

Helft Vlaamse huurders betaalt minstens 700 euro per maand

De helft van de huurders die vorig jaar in Vlaanderen een nieuw contract afsloot, betaalt minstens 700 euro huur per maand voor een appartement of 775 euro voor een huis. In Brussel is dat respectievelijk 830 euro en 900 euro. In Wallonië 614 euro en 717 euro.